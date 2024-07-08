В дагестанском селе Куруш обрушился аттракцион с детьми

Передвижной аттракцион с детьми обрушился в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщила прокуратура республики.

«Предварительно, 7 июля... произошло падание передвижного аттракциона, в котором находились дети. Данных о пострадавших не имеется», — указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства требований безопасности при эксплуатации аттракционов.

Кроме того, региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.

Ранее в парке аттракционов в Энгельсе Саратовской области женщина упала из кабины колеса обозрения, пострадавшая получила тяжелые травмы и умерла в больнице, пишет RT.

