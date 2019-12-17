На ассамблее «Здоровая Москва» выступят эксперты мирового уровня

Мировые эксперты в области здравоохранения выступят на 18 ассамблее «Здоровая Москва». В рамках выставочной программы горожане смогут пройти скрининг и обследования, познакомиться с работой многопрофильных стационаров и научиться пеленать младенцев. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В рамках ассамблеи будут действовать около трёх десятков экспозиций ведущих клиник - Боткинской больницы, института скорой помощи имени Склифосовского, других многопрофильных медицинских учреждений. К участию приглашены несколько российских госкорпораций и заграничные партнёры.

Ассамблея «Здоровая Москва» — центральное мероприятие в сфере здравоохранения мегаполиса. Масштабы мероприятия увеличиваются год от года. В этом году оно привлечёт ориентировочно до 30 тысяч гостей - участников.

На этот раз впервые вместе с медиками, учеными и менеджерами гостями мероприятия может стать любой москвич. Для жителей столицы подготовлена специальная программа мастер-классов, лекций, выставка достижений столичного здравоохранения, а также различные медицинские обследования.

На Ассамблее выступят эксперты 22 стран, в том числе, из США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Кореи. Среди этих экспертов - звезды медицины мировой величины, отмечает АГН «Москва». Особое место на выставке займёт стенд с информацией о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы.

Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 январе в 75 павильоне ВДНХ.

