На ассамблее «Здоровая Москва» выступят эксперты мирового уровня
Мировые эксперты в области здравоохранения выступят на 18 ассамблее «Здоровая Москва». В рамках выставочной программы горожане смогут пройти скрининг и обследования, познакомиться с работой многопрофильных стационаров и научиться пеленать младенцев. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
В рамках ассамблеи будут действовать около трёх десятков экспозиций ведущих клиник - Боткинской больницы, института скорой помощи имени Склифосовского, других многопрофильных медицинских учреждений. К участию приглашены несколько российских госкорпораций и заграничные партнёры.
Ассамблея «Здоровая Москва» — центральное мероприятие в сфере здравоохранения мегаполиса. Масштабы мероприятия увеличиваются год от года. В этом году оно привлечёт ориентировочно до 30 тысяч гостей - участников.
На этот раз впервые вместе с медиками, учеными и менеджерами гостями мероприятия может стать любой москвич. Для жителей столицы подготовлена специальная программа мастер-классов, лекций, выставка достижений столичного здравоохранения, а также различные медицинские обследования.
На Ассамблее выступят эксперты 22 стран, в том числе, из США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Кореи. Среди этих экспертов - звезды медицины мировой величины, отмечает АГН «Москва». Особое место на выставке займёт стенд с информацией о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы.
Ассамблея «Здоровая Москва» пройдет с 16 по 19 январе в 75 павильоне ВДНХ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят
- Айфон дороже. Дана Борисова рассказала, почему не била дочь
- Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины
- Единороссы займутся ситуацией с обвиняемым в убийстве депутатом
- США снова не выдали визу сенатору Косачеву