На Алтае утвердили обязательную вакцинацию для некоторых должностей

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий. Обязательные прививки от COVID-19 нужно делать силовикам, работникам сферы образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, а также других отраслей группы риска, работа которых связана с людьми. Также обязательно нужно привиться от коронавируса сотрудникам правоохранительных органов и госслужащим. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Там пояснили о неблагополучной ситуации с коронавирусом в регионе. За несколько дней заболеваемость выросла почти в 5 раз.

Ранее обязательная вакцинация стартовала в Брянской области.


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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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