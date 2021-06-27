На Алтае утвердили обязательную вакцинацию для некоторых должностей
На Алтае ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий. Обязательные прививки от COVID-19 нужно делать силовикам, работникам сферы образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, туристических и медицинских услуг, а также других отраслей группы риска, работа которых связана с людьми. Также обязательно нужно привиться от коронавируса сотрудникам правоохранительных органов и госслужащим. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Там пояснили о неблагополучной ситуации с коронавирусом в регионе. За несколько дней заболеваемость выросла почти в 5 раз.
Ранее обязательная вакцинация стартовала в Брянской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru