На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России
Дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбудили против актрисы Кристины Асмус. Информация об этом появилась в картотеке Тверского районного суда Москвы.
За подобное административное правонарушение артистке может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Отмечается, что суд зарегистрировал дело 25 августа. Подробности разбирательства не приводятся.
Ранее Советский районный суд Уфы признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС России, напоминает Свободная пресса. Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей. Как установил суд, в мае во время концерта в Уфе Шевчук «произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ», отмечает телеканал 360.
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