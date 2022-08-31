На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России

Московские поликлиники оснастили новыми цифровыми электрокардиографами Более 10 тысяч подростков прошли проекты профориентации «Моей карьеры» за 4 года Порядка 3,5 тысяч школьников из ЛНР и ДНР 1 сентября пойдут в школы Подмосковья Сводный хор «Московского долголетия» поздравит столицу с 875-летием Сегодня столичный регион пересечет холодный фронт циклона