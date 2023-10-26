Адвокат Трунов: Аннулирование дешевых билетов «Аэрофлотом» на Пхукет незаконно

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор рассмотрит возможность подачи коллективного иска из-за аннулирования «Аэрофлотом» дешевых билетов из Екатеринбурга на Пхукет. Ранее авиакомпания аннулировала билеты пассажиров, которые купили их за 20 тысяч рублей по схеме «туда-обратно» вместо привычных 120 тысяч рублей. Приобрести билеты успели до 500 человек, однако авиакомпания аннулировала их, объяснив дешевые цены «сбоем». Позже цены на рейс вернулись к 60 тысячам рублей.

«Подобные ситуации неоднократно были предметом рассмотрения судебных инстанций. Аннулирование билета из-за ошибки авиаперевозчика – нарушение закона о защите прав потребителей. Будь то продавец или авиаперевозчик, если он допустил ошибку, то должен оказать услугу по той цене, за которую она приобретена. Не думаю, что столь крупная авиакомпания захочет получить предписание от Роспотребнадзора или большие штрафы и возмещения морального вреда, упущенной выгоды и судебных издержек. Так или иначе авиаперелеты пассажиров по купленным билетам все же придется выполнить», - сказал Трунов.

В своем письме, адресованном успевшим купить билеты на Пхукет, «Аэрофлот» предложил купить новые билеты со скидкой в 30% на места в эконом классе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

