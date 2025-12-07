СМИ: Россияне массово жалуются на продажу полых украшений
В России растет количество жалоб на полые золотые украшения — пустых, а не наполненных цельным сплавом, сообщают «Известия».
Такие изделия легко мнутся и ломаются. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием производителей снизить себестоимость на фоне падения продаж и роста цен.
Реализация подобных украшений законна, но проблема в том, что покупателей часто не предупреждают об особенности конструкции. В итоге люди, не подозревая, приобретают хрупкую «пустышку».
Юристы отмечают, что есть два случая: когда сам потребитель внимательно не изучил информацию о товаре, и когда магазины намеренно вводят покупателей в заблуждение. По их словам, изделия удешевлены по максимуму, а маркетинг этот факт старается маскировать любыми способами. Отсюда и получается введение в заблуждение.
Официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россияне массово жалуются на продажу полых украшений
- Россиянам рекомендуют носить при себе 5–7 тысяч рублей
- В Госдуме заявили, что с 1 апреля проиндексируется социальная пенсия
- Россиян предупредили об опасности электронных новогодних открыток
- В России сократят список «неженских» профессий
- Экс-режиссер «Орла и решки» из ВСУ мог быть уничтожен у Красноармейска
- Эксперт: Мигранты портят еду при доставке
- СМИ: Стратегия нацбезопасности США избегает критики России
- СМИ: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов
- СМИ: США могут выйти из украинского конфликта с запретом на использование Киевом оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru