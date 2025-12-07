СМИ: Россияне массово жалуются на продажу полых украшений

В России растет количество жалоб на полые золотые украшения — пустых, а не наполненных цельным сплавом, сообщают «Известия».

Массовый контрафакт ювелирных украшений в РФ назвали бредом

Такие изделия легко мнутся и ломаются. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием производителей снизить себестоимость на фоне падения продаж и роста цен.

Реализация подобных украшений законна, но проблема в том, что покупателей часто не предупреждают об особенности конструкции. В итоге люди, не подозревая, приобретают хрупкую «пустышку».

Юристы отмечают, что есть два случая: когда сам потребитель внимательно не изучил информацию о товаре, и когда магазины намеренно вводят покупателей в заблуждение. По их словам, изделия удешевлены по максимуму, а маркетинг этот факт старается маскировать любыми способами. Отсюда и получается введение в заблуждение.

Официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

