Почти 950 участников собрали городские аукционы на первой неделе осени

Почти 950 предпринимателей претендовали на недвижимость из казны Москвы через городские аукционы. Осенний инвестиционный сезон начался активно, это видно по итогам торгов минувшей недели, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«943 участника претендовали на аренду и покупку недвижимости, находящейся в собственности города или хозяйствующих субъектов на первой неделе сентября этого года. Конкуренция также зафиксирована высокая – по 15 заявок на лот. И это характерно для различных аукционов – по продаже и аренде нежилых помещений, нестационарных торговых объектов, мест для парковки автомобилей», – отметил Дёгтев.

По словам Дёгтева, традиционным спросом продолжает пользоваться недвижимость, которую можно арендовать напрямую у города – на 26 таких объектов претендовали сразу 142 участника.

Высокий спрос сохраняется на торгах по продаже машино-мест без определения цены. На первой неделе сентября было продано 9 таких объектов, в аукционах за право приобретения которых было подано 566 заявок. Особой популярностью пользовались машино-места, расположенные в Центральном административном округе на Селезневской улице, возле дома 22. Свыше 300 претендентов подали заявки на участие в торгах за них. Средняя цена за один квадратный метр такого машино-места в ЦАО составила 54 тысячи рублей.

Аукционы за нежилые помещения, выставленные городом на продажу, на минувшей неделе собрали 41 участника. Среднее превышение на таких торгах составило 25 процентов.

На прошлой неделе состоялся аукцион за право продажи нежилого помещения посредством публичного предложения, в нем участвовали 26 претендентов, снизив стартовую цену на 30%. Процедура публичного предложения позволяет последовательно снижать начальную цену лота до 50 процентов от стартовой стоимости, при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение.

Всего на первой неделе сентября через городские торги были реализованы 59 объектов. Посмотреть все доступные городские предложения можно на Инвестиционном портале города Москвы.



