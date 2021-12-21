Мыши и крысы могут заразиться «омикроном»

Крысы и мыши могут заражаться омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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Попова отметила, что с другими штаммами такого не было.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что в России на данный момент зафиксирован 41 случай заражения «омикроном». Попова подчеркнула, что все больные проходят лечение в стационаре, у всех стабильное состояние здоровья.

Также глава ведомства призвала россиян воздержаться от посещения общественных мест в праздники.

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