Мыши и крысы могут заразиться «омикроном»
Крысы и мыши могут заражаться омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Попова отметила, что с другими штаммами такого не было.
Глава Роспотребнадзора также заявила, что в России на данный момент зафиксирован 41 случай заражения «омикроном». Попова подчеркнула, что все больные проходят лечение в стационаре, у всех стабильное состояние здоровья.
Также глава ведомства призвала россиян воздержаться от посещения общественных мест в праздники.
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Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru