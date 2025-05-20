Эксперты выяснили, какие фильтры делают проточную воду «мёртвой»
Фильтрация воды через бытовые проточные фильтры может привести к риску для здоровья человека. К такому выводу пришли эксперты по результатам исследований, сообщает проект «SHOT Проверка». В рамках проекта журналисты протестировали пять популярных моделей фильтров: «Гейзер», «Барьер», «Аквафор», Electrolux и «Прио». Все они прошли проверку на вкус воды, её запах, прозрачность и наличие осадка. Очищенная жидкость также была отправлена на независимую проверку в лабораторию.
По результатам исследования выяснилось, что водопроводная вода с одинаковым изначальным составом после фильтрации потеряла некоторые полезные свойства. В частности, она содержит слишком мало кальция и магния, к тому же ей не хватает жёсткости. По сути, она становится дистиллированной. Регулярное употребление «очищенной» водопроводной воды с низким содержанием минералов может нарушать работу сердца, вызывать утомляемость, мышечные спазмы и другие проблемы.
По результатам проверки два из пяти проточных фильтров показали отклонения от нормы: у Фильтра «Гейзер Стандарт» - превышение по калию, у фильтра «Барьер Эксперт Слим» - превышение по калию и недостаток кальция в очищенной воде. У остальных показатели в норме.
Эксперты уточнили, что для получения по-настоящему «живой воды» её не стоит набирать сразу после открытия крана, так как в самом кране есть пыль, небольшое количество бактерий и микробов. При этом после набора воду рекомендуют отстаивать. Как сказано в заключении по итогам эксперимента, при выборе проточного фильтра нужно внимательно изучить его характеристики и выяснить: с какими именно примесями устройство способно справиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru