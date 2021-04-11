Мясников рассказал о способах борьбы с кризисом среднего возраста
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как справиться с кризисом среднего возраста в эфире телеканала «Россия 1».
Специалист напомнил, что диагноза «кризис среднего возраста» в науке нет. Но современные психологи приравнивают этот период к депрессивным состояниям из-за происходящей переоценки ценностей и «психологического упадка».
«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время - не известно», - отметил Мясников.
Телеведущий рекомендовал относиться к кризису среднего возраста как к «сигналу к атаке». Мясников считает, что в этот прекрасный период перед человеком открываются новые возможности.
«Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить», — напутствовал врач.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН предупредил об опасности межконфессиональных браков и переоценке ценностей в среднем возрасте, которая способна усугубить культурные различия супругов.
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