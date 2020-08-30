Мясников поблагодарил лечивших Навального омских врачей
Врач и телеведущий Александр Мясников поблагодарил врачей омской больницы, которые диагностировали и лечили российского блогера Алексея Навального. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за спасение жизни оппозиционера.
Мясников признался, что гордится омскими врачами. По его словам, о профессионализме российских коллег из Омска знают и немецкие врачи.
Мясников считает, что критики омских врачей «гневят Бога», пишет Газета.ru.
Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику.
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