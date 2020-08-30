Мясников поблагодарил лечивших Навального омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников поблагодарил врачей омской больницы, которые диагностировали и лечили российского блогера Алексея Навального. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за спасение жизни оппозиционера.

Мясников признался, что гордится омскими врачами. По его словам, о профессионализме российских коллег из Омска знают и немецкие врачи.