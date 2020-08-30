Мясников поблагодарил лечивших Навального омских врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников поблагодарил врачей омской больницы, которые диагностировали и лечили российского блогера Алексея Навального. В своем Telegram-канале он поблагодарил коллег за спасение жизни оппозиционера.

Мясников признался, что гордится омскими врачами. По его словам, о профессионализме российских коллег из Омска знают и немецкие врачи.

Рошаль заступился за лечивших Навального омских врачей

Мясников считает, что критики омских врачей «гневят Бога», пишет Газета.ru.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа в самолёте по пути из Томска в Москву. Он потерял сознание и впал в кому. Политика доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на отравление и подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние стабилизировалось, врачи по настоянию родных Навального разрешили его транспортировку в немецкую клинику.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиОмскАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры