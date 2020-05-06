Мясников определил, когда надо вызвать скорую помощь

Сорую помощь необходимо вызывать в тех случаях, когда нельзя сбить высокую температуру, при проблемах с дыханием или возникновения спутанности сознания. Об таких признаках, требующих оперативной медицинской помощи рассказал врач Александр Мясников на одном из YouTube-каналов.

Кроме того, официальный представитель информационного центра по коронавирусу среди тревожных симптомами назвал выраженное обезвоживание, любые изменения ритма сердца или давления. Во всех остальных случаях специалист призвал лечиться дома и не вызывать медиков на дом.

Он также подчеркнул, что простой человек не обладает возможностями отличить COVID-19 от других типов инфекций, поэтому при относительно невысокой температуре необходимо просто оставаться дома и проводить стандартное поддерживающее лечение.

