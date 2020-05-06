Мясников определил, когда надо вызвать скорую помощь
Сорую помощь необходимо вызывать в тех случаях, когда нельзя сбить высокую температуру, при проблемах с дыханием или возникновения спутанности сознания. Об таких признаках, требующих оперативной медицинской помощи рассказал врач Александр Мясников на одном из YouTube-каналов.
Кроме того, официальный представитель информационного центра по коронавирусу среди тревожных симптомами назвал выраженное обезвоживание, любые изменения ритма сердца или давления. Во всех остальных случаях специалист призвал лечиться дома и не вызывать медиков на дом.
Он также подчеркнул, что простой человек не обладает возможностями отличить COVID-19 от других типов инфекций, поэтому при относительно невысокой температуре необходимо просто оставаться дома и проводить стандартное поддерживающее лечение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова
- Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа
- Выплаты МРОТ-субсидий компаниям могут начаться раньше 18 мая
- Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам
- Режим самоизоляции в Москве не ослабнет после 12 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru