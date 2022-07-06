«Мы вернулись!»: Муратов анонсировал новое СМИ журналистов «Новой газеты»

Московские журналисты «Новой газеты» будут выпускать журнал «Но» в электронном и бумажном формате, сообщил главред издания Дмитрий Муратов.

«Это российское издание, которое делают журналисты "Новой газеты", оставшиеся в Москве. (…) Журнал будет доступен в магазине "Новой газеты" это раз, и в киоске - два. Ждите 15-16 числа. Мы вернулись», - сказал Муратов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь».

По его словам, «Но» - это первый слог названия «Новой газеты».

Ранее в среду стало известно, что «Новую газету» оштрафовали за фейки на 300 тысяч рублей.

28 марта редакция «Новой газеты» объявила, что приостанавливает ее выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге до окончания спецоперации на Украине.

