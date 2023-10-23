«Мы в тупике!»: Штрафы не помогут улучшить условия содержания животных

«У нас проблема с содержанием животных стоит очень остро, это касается и питомников, приютов. У нас детальных правил содержания собак нет. В отношении коммерческих питомников вообще нет единых правил. Даже если вы найдете человека, который содержит животное на улице в будке, вы не сможете ему ничего предъявить. Иногда коммерческие питомники фактически издеваются над животными. Непонятно, какая площадь квартиры должна быть и так далее. То есть, по факту нарушений нет», - отметила она.

Поэтому она призвала детально проработать правила содержания животных для владельцев и приютов, оформить это в виде закона и следить за исполнительной частью.

«Ужесточать правила – это хорошо, но на основании чего? Проверяющие очень часто смотрят сквозь пальцы. Никто закрывать приюты не будет, потому что куда этих собак девать – вопрос. Мы в тупике. Животные на улицах даже стерилизованные все равно сбиваются в стаи, потому что это психология собаки, которая охраняет свою территорию. Содержание в приюте – тоже не так хорошо, по 20 собак в одной клетке, там инфекции. А вопрос – как это все контролировать? Нам нужен закон по поводу правил содержания. Начать нужно с того, что детально это все проработать – для владельцев, для приютов, для всех. Нет контроля, исполнительную часть тоже надо проработать. А также прописать, что делать, куда девать собак из приютов, которые все эти правила нарушают», - объяснила собеседница НСН.

В России необходимо начать контролировать «черных» заводчиков, которые не состоят в кинологической федерации и продают больных животных в интернете, заявил ранее первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает «Радиоточка НСН».



