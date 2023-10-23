«Мы в тупике!»: Штрафы не помогут улучшить условия содержания животных
Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила НСН, что в России нет установленных правил содержания животных в домах и приютах.
В России нет установленных правил содержания животных в домах и приютах, поэтому увеличение штрафов не поможет решить проблему, заявила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с НСН.
В Бурятии рассмотрят законопроект, по которому в пять-десять раз увеличатся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Так, жестокое обращение, которое не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф: для граждан - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Борисенко отметила, что установить факт нарушения сегодня практически невозможно.
«У нас проблема с содержанием животных стоит очень остро, это касается и питомников, приютов. У нас детальных правил содержания собак нет. В отношении коммерческих питомников вообще нет единых правил. Даже если вы найдете человека, который содержит животное на улице в будке, вы не сможете ему ничего предъявить. Иногда коммерческие питомники фактически издеваются над животными. Непонятно, какая площадь квартиры должна быть и так далее. То есть, по факту нарушений нет», - отметила она.
Поэтому она призвала детально проработать правила содержания животных для владельцев и приютов, оформить это в виде закона и следить за исполнительной частью.
«Ужесточать правила – это хорошо, но на основании чего? Проверяющие очень часто смотрят сквозь пальцы. Никто закрывать приюты не будет, потому что куда этих собак девать – вопрос. Мы в тупике. Животные на улицах даже стерилизованные все равно сбиваются в стаи, потому что это психология собаки, которая охраняет свою территорию. Содержание в приюте – тоже не так хорошо, по 20 собак в одной клетке, там инфекции. А вопрос – как это все контролировать? Нам нужен закон по поводу правил содержания. Начать нужно с того, что детально это все проработать – для владельцев, для приютов, для всех. Нет контроля, исполнительную часть тоже надо проработать. А также прописать, что делать, куда девать собак из приютов, которые все эти правила нарушают», - объяснила собеседница НСН.
В России необходимо начать контролировать «черных» заводчиков, которые не состоят в кинологической федерации и продают больных животных в интернете, заявил ранее первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает «Радиоточка НСН».
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