Депутат Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных
Первый зампред комитета Госдумы по контролю, представитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных. Об этом парламентарий заявил в ходе круглого стола «Нормативное регулирование гуманного отношения к животным в цирковой индустрии».
«Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов», — цитирует Гусева РИА Новости.
Идею поддержал лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Парламентарий подчеркнул, что искусство меняется, и многие уже не поддерживают выступления в цирке с дикими животными.
Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете цирков с участием животных, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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