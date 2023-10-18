Депутат Гусев предложил назначить уполномоченного по вопросам животных

«Этот уполномоченный может быть как при министерстве сельского хозяйства, так и при министерстве природных ресурсов», — цитирует Гусева РИА Новости.

Идею поддержал лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Парламентарий подчеркнул, что искусство меняется, и многие уже не поддерживают выступления в цирке с дикими животными.

Ранее «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о запрете цирков с участием животных, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

