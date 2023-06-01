Достойно пережили: Экс-министр труда о борьбе России с COVID-19
Сергей Калашников в разговоре с НСН предложил считать пандемию стихийным бедствием, с которым страна успешно справилась.
Потери российской экономики от коронавируса могли быть гораздо больше, и с финансовой точки зрения страна вышла из ситуации достойно. Об этом в разговоре с НСН заявил заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.
Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от коронавируса в прошлом году в 1,6 триллиона рублей. Речь идет о прямых медицинских расходах, непрямых потерях экономики, а также ущербе в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.
«Из ковидной ситуации с точки зрения экономики мы вышли достаточно хорошо. Потери могли быть значительно больше. Дело в том, что ограничения совпали с той перестройкой экономики, которые испытывала страна – это и «узаконивание» дистанционных форм занятости, и наведение порядка в минимизации расходов. Много чего принудительно принес ковид, но они [ограничения] стали передовыми. Даже психологически люди освоили много новых моделей поведения, которые соответствуют сегодняшнему дню», - сказал Калашников.
Комментируя опубликованную Роспотребнадзором статистику, собеседник усомнился в том, что ведомство может объективно оценить экономические потери страны.
«Роспотребнадзор – не та организация, которая может дать объективную расчетную оценку потерь. Это должен сделать Росстат, потому что это многомерная система. Они могут посчитать затраты на лекарства, медицинское обслуживание. Затраты – это плохо, но то, что они были не бессмысленны, не говоря о том, что они спасли многие жизни, то это окупается. Будем считать, что ковид - это стихийное бедствие, которому мы неплохо противостояли», - заключил он.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что китайская волна заболеваемости ковидом дойдет до России в середине июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru