МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины

МВД РФ опровергло информацию СМИ о том, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принуждают отказываться от гражданства Украины при получении российского паспорта.

В пресс-центре ведомства утверждают, что такая информация не соответствуют действительности.

Эксперт объяснил, как военное положение в новых регионах отразится на частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей со дня принятия этих регионов в состав РФ — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дали месяц. Такие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав РФ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГражданствоПаспорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры