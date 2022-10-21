МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины
МВД РФ опровергло информацию СМИ о том, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принуждают отказываться от гражданства Украины при получении российского паспорта.
В пресс-центре ведомства утверждают, что такая информация не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей со дня принятия этих регионов в состав РФ — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дали месяц. Такие пункты прописаны в договорах о принятии этих территорий в состав РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии
- МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины
- СМИ: Роналду лишится двухнедельной зарплаты за отказ выходить на замену
- Экс-первую ракетку мира Симону Халеп отстранили из-за допинга
- Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
- Суд приговорил бывшего советника Трампа к четырем месяцам тюрьмы
- США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
- Макрон раскритиковал США за двойные стандарты
- Женщина пострадала на предприятии в Белгородской области из-за попадания снаряда
- Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru