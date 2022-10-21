МВД: жителей новых регионов не принуждают отказываться от гражданства Украины

МВД РФ опровергло информацию СМИ о том, что жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принуждают отказываться от гражданства Украины при получении российского паспорта.

В пресс-центре ведомства утверждают, что такая информация не соответствуют действительности.