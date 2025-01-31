МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
Министерство внутренних дел объявило о завершении паспортизации населения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях в 2024 году. Об этом сообщает МВД Медиа после совещания, проведенного в пятницу, на котором подведены итоги работы Главного управления по вопросам миграции за прошлый год.
Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой отметил успешное завершение процесса паспортирования, несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах. Ведомство также подчеркнуло значимость работы подразделений по вопросам миграции на новых территориях.
Помимо этого, МВД отметило изменения в приоритетах на 2025 год. Особое внимание будет уделено усилению контроля за соблюдением трудовых условий для высококвалифицированных специалистов и трудоустройством иностранных студентов.
В то же время, основной задачей остается реализация указа президента России, направленного на усиление миграционного контроля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru