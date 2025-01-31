МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

Министерство внутренних дел объявило о завершении паспортизации населения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях в 2024 году. Об этом сообщает МВД Медиа после совещания, проведенного в пятницу, на котором подведены итоги работы Главного управления по вопросам миграции за прошлый год.

Первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой отметил успешное завершение процесса паспортирования, несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах. Ведомство также подчеркнуло значимость работы подразделений по вопросам миграции на новых территориях.