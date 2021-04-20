ГИБДД Москвы объявила «охоту» на тонированные автомобили
Автоинспекторы Москвы за три месяца 2021 года выявили более 27 тысяч автомобилей с нарушением правил тонировки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
В сообщении говорится, что с 19 по 28 апреля 2021 года на территории столицы проводится профилактическое мероприятие, направленное на выявление автомобилей с нарешениями правил тонировки.
Только за первый день мероприятия за нарушение норм светопропускания стёкол сотрудники ГИБДД Москвы привлекли к ответственности 2428 водителей, выдали 1 744 требования об устранении причин правонарушения. Кроме того, в отношении 25 человек были составлены протоколы по статье о невыполнении требований полицейских, им грозит арест до 15 суток.
Ранее автоинструктор Дмитрий Болысов заявил, что количество автоинспекторов на улицах России нужно увеличить, сообщает РИА ФАН. По его словам, это будет уместно с учётом того, что ряд правонарушений предусматривает предупреждение, а не наказание.
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