МВД запретило надевать наручники на женщин и детей

По её словам, также новые правила касаются обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Она отметила, что соответствующие указания с разъяснениями направлены в территориальные органы МВД.

Волк добавила, что действующие нормы предусматривают «дифференцированный подход к использованию спецсредств», всё зависит от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека правозащитница Ева Меркачева назвала «Средневековьем» использование наручников для обвиняемых в ненасильственных преступлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

