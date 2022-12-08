МВД запретило надевать наручники на женщин и детей

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что стражам порядка запретили надевать наручники на женщин и детей, сообщает ТАСС.

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По её словам, также новые правила касаются обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Она отметила, что соответствующие указания с разъяснениями направлены в территориальные органы МВД.

Волк добавила, что действующие нормы предусматривают «дифференцированный подход к использованию спецсредств», всё зависит от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека правозащитница Ева Меркачева назвала «Средневековьем» использование наручников для обвиняемых в ненасильственных преступлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДетиЖенщиныЗадержаниеМВД РФ
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