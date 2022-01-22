МВД захотело получить полномочия на проведение проверок патронов

Отмечается, что ведомство подготовило предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об оружии».

«Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — подчеркнули в МВД.

В настоящее время соответствие патронов криминалистическим требованиям проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. На основании итогов испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия либо принимает решение об отказе.

