МВД захотело получить полномочия на проведение проверок патронов

Право на проверку патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям следует передать Министерству внутренних дел, ведомство предлагает законодательно закрепить за собой эти полномочия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В России подготовили требования к допустимому оружию самообороны

Отмечается, что ведомство подготовило предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об оружии».

«Они направлены на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему», — подчеркнули в МВД.

В настоящее время соответствие патронов криминалистическим требованиям проверяют аккредитованные испытательные лаборатории. На основании итогов испытаний орган по сертификации выдает сертификат соответствия либо принимает решение об отказе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектОружиеМВД
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