В России подготовили требования к допустимому оружию самообороны
МВД подготовило обязательные к соблюдению технические характеристики оружия для самообороны, требования касаются производимого в России и импортируемого оружия. Об этом сообщает ТАСС.
Министерство уточнило необходимые параметры для травматических и газовых пистолетов и револьверов, механических распылителей, аэрозольных устройств, электрошокеров.
Так, огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно быть переделано из огнестрельного оружия или иметь конструкцию, позволяющую произвести такие изменения. Кроме того, ствол травматического оружия должен быть зафиксирован стальными штифтами, чтобы исключить возможность его отсоединения от корпусной детали или затвора, отмечает РИА ФАН.
Также травматические пистолеты не должны стрелять патронами к огнестрельному оружию либо с металлическим сердечником, на стреляных гильзах обязательно наличие признаков, которые помогли бы идентифицировать этот тип оружия. Такие же требования установлены к газовому оружию, пишет Газета.ру.
При этом механические распылители, аэрозольные и прочие устройства не должны иметь имитирующую огнестрельное оружие форму, а их отдельным деталям и механизмам необходима яркая цветовая окраска.
Кроме того, электрошокеры необходимо маркировать индивидуальным номером только на металлических деталях изделия, и это устройство не должно изготовляться в форме боевого оружия.
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