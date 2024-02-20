МВД задержало трех участников хакерской группировки SugarLocker

По данным следствия, программа-вымогатель SugarLocker появилась в начале 2021 года. Затем на андеграундном форуме RAMP было запущено объявление о запуске партнерской программы по модели RaaS и наборе партнеров в группу вымогателей, которые применяли шифровальщик SugarLocker.

Работая под вывеской легальной IT-фирмы, разработчики продавали или сдавали в аренду вредоносное программное обеспечение для дальнейшего взлома сети и развертывания программ-вымогателей.

В начале 2022 года выяснилось, что некоторые элементы инфраструктуры злоумышленников располагались на российских хостингах. Несколько киберпреступников также создавали фишинговые сайты онлайн-магазинов и нагоняли трафик пользователей на популярные в России и СНГ мошеннические схемы.

В январе 2024 года удалось задержать троих членов группировки. Им предъявлены обвинения за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. На данный момент ведется следствие.

Ранее сообщалось, что по итогу 2023 году из российских банков утекло 170,3 миллиона записей персональных данных клиентов, что в 3,2 раза превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

