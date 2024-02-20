МВД задержало трех участников хакерской группировки SugarLocker
Сотрудники МВД России при поддержке специалистов российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T., задержали участников хакерской группы SugarLocker. Об этом сообщает пресс-служба компании F.A.С.С.T.
По данным следствия, программа-вымогатель SugarLocker появилась в начале 2021 года. Затем на андеграундном форуме RAMP было запущено объявление о запуске партнерской программы по модели RaaS и наборе партнеров в группу вымогателей, которые применяли шифровальщик SugarLocker.
Работая под вывеской легальной IT-фирмы, разработчики продавали или сдавали в аренду вредоносное программное обеспечение для дальнейшего взлома сети и развертывания программ-вымогателей.
В начале 2022 года выяснилось, что некоторые элементы инфраструктуры злоумышленников располагались на российских хостингах. Несколько киберпреступников также создавали фишинговые сайты онлайн-магазинов и нагоняли трафик пользователей на популярные в России и СНГ мошеннические схемы.
В январе 2024 года удалось задержать троих членов группировки. Им предъявлены обвинения за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. На данный момент ведется следствие.
Ранее сообщалось, что по итогу 2023 году из российских банков утекло 170,3 миллиона записей персональных данных клиентов, что в 3,2 раза превышает показатели 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двое человек ранены под Пермью в ходе погони полицейских
- Росфинмониторинг внес сенатора США Грэма в список экстремистов и террористов
- СМИ: Задержанный в Таиланде певец Matrang вылетел в Москву
- Госдума приняла закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов
- Российское авторское общество отказалось от иска к Киркорову
- Президент Польши продлил помощь украинским беженцам до июля
- «Ментально и стратегически»: Лукашенко призвал силовиков готовиться к войне
- МВД задержало трех участников хакерской группировки SugarLocker
- Грабивших посетителей ТЦ подростков задержали в Подмосковье
- Экс-губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru