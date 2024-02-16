Отгадать легко: Какие пароли взламывают чаще всего

Чаще всего взламывают словарные, простые и использующие личную информацию пароли, для каждого из них хакеры используют отдельный инструмент, рассказал начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд в разговоре с НСН.

Ранее исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI показало, что в России самыми популярными паролями в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000». В РФ рейтинг также пополнился сочетанием «12345zz». Дрозд отметил, что подобные пароли взламывают чаще всего.

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«Чаще всего взламывают словарные, простые, одинаковые и использующие личную информацию пароли. Для каждого из них хакеры используют отдельный инструмент. Словарные – наиболее часто повторяющиеся пароли и фразы, например, «12345» или «moiparol». Такие пароли взламывают при помощи словарей – сборников этих популярных паролей, фраз, цитат и прочего. Эти словари «закидывают» в программу, и она сопоставляет пароль, пока не найдет нужный», - сказал Дрозд.

Также он рассказал, что пароль лучше хранить на носителе с ограниченным доступом.

«Всего я выделяю три состояния паролей при их хранении. Небезопасный – пароль может увидеть любой. Например, на листочке, в тетради или в excel-таблице на компьютере. Максимально безопасный – пароль хранится только в своей голове. В таком случае есть шанс забыть пароль и потерять его навсегда. Оптимальный – хранить пароль на носителе с ограниченным доступом. Например, на компьютере или телефоне со специальной программой – менеджером паролей. Для их использования придумайте сложный «мастер» пароль для входа и держите его в голове. Все остальные пароли будут храниться в надежном зашифрованном виде. Некоторые менеджеры паролей имеют функцию доступа по биометрии и умеют создавать сложные пароли по заданным параметрам: количество символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее в исследовании экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) компании InfoWatch сообщалось, что в 2023 году из российских финансовых организаций утекло 170,3 млн записей персональных данных клиентов – это больше, чем в 2022 году, в 3,2 раза, передает «Радиоточка НСН».

