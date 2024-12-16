МВД выявило схему фишинга через поддельный канал Wildberries в Telegram

Так, теперь злоумышленники предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал популярного маркетплейса, используя домен wildberriesworld.xyz, однако для подписки авторизация не требуется.

Однако мошенники надеются найти тех, кто поведется и введет свой номер телефона. После этого человек теряет доступ к своему аккаунту.

Ранее стало известно, что мошенники начали атаковать студентов через «Госуслуги», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

