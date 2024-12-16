МВД выявило схему фишинга через поддельный канал Wildberries в Telegram

Мошенники теперь предлагают подписаться на Telegram-канал Wildberries, чтобы завладеть аккаунтами граждан, предупредили в МВД России.

ФСБ предупредила о действиях телефонных мошенников от имени спецслужб

Так, теперь злоумышленники предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал популярного маркетплейса, используя домен wildberriesworld.xyz, однако для подписки авторизация не требуется.

Однако мошенники надеются найти тех, кто поведется и введет свой номер телефона. После этого человек теряет доступ к своему аккаунту.

Ранее стало известно, что мошенники начали атаковать студентов через «Госуслуги», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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