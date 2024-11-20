МВД выявило признаки правонарушения в видеоигре студии Linked Squad
МВД России выявило признаки правонарушения в видеоигре «Schoolboy Runaway» студии Linked Squad. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.
Лантратова ранее направила запросы в различные инстанции и получила ответы, после чего МВД приняло решение о начале проверки.
Игровой сюжет, по словам депутата, представляет собой историю о российском подростке Андрее, который сбегает от родителей, заставляющих его делать домашние задания и убираться в доме. В игре изображены сцены алкоголизма, оскорблений и насилия со стороны родителей.
Лантратова выразила мнение, что игра может на подсознательном уровне формировать у детей негативное отношение к семейным ценностям и отношению с родителями. Она также отметила, что разработчик игры является украинцем, который начал свою деятельность незадолго до начала СВО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД выявило признаки правонарушения в видеоигре студии Linked Squad
- Подросток пострадал в Белгородской области из-за атаки беспилотников
- Нидерланды отправили последние F-16 для обучения украинских пилотов в Румынию
- Исполняющий обязанности президента Абхазии принял отставку премьера
- Импортозамещенный Ту-214 впервые прошел летные испытания в Казани
- Свыше 26 кг марихуаны изъяли у жителя Правдинска
- Белгородские власти готовятся к отключениям света и газа в зимний период
- СМИ: Венгрия может отказаться от нефти РФ за компенсацию в $500 миллионов
- СМИ: В Одесской области снесли памятник замученной нацистами Зое Космодемьянской
- Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 8,68%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru