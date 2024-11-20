МВД выявило признаки правонарушения в видеоигре студии Linked Squad

МВД России выявило признаки правонарушения в видеоигре «Schoolboy Runaway» студии Linked Squad. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Лантратова ранее направила запросы в различные инстанции и получила ответы, после чего МВД приняло решение о начале проверки.

РКН ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только после решения суда

Игровой сюжет, по словам депутата, представляет собой историю о российском подростке Андрее, который сбегает от родителей, заставляющих его делать домашние задания и убираться в доме. В игре изображены сцены алкоголизма, оскорблений и насилия со стороны родителей.

Лантратова выразила мнение, что игра может на подсознательном уровне формировать у детей негативное отношение к семейным ценностям и отношению с родителями. Она также отметила, что разработчик игры является украинцем, который начал свою деятельность незадолго до начала СВО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИгрыМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры