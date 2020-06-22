МВД вычислило причастных к афере с голосованием по Конституции
Столичная полиция установила круг лиц, причастных к мошенничеству с использованием SIM-карт для предстоящего электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в главке МВД по Москве.
Полицейские устанавливают местонахождение аферистов. Проверка продолжается, других деталей пока нет. После завершения проверки МВД определится с возбуждением уголовного дела, о чем сообщит в Московскую городскую избирательную комиссию, передаёт телеканал «360».
Ранее телеканал «Дождь» рассказал о мошенничестве с SIM-картами, которые аферисты предлагали для регистрации на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании по поправкам. Мосгоризбирком обратился в полиции с просьбой проверить данные о возможном создании ложных аккаунтов.
Электронное голосование в столице пройдёт с 25 по 30 июня.
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