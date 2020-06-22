МВД вычислило причастных к афере с голосованием по Конституции

Столичная полиция установила круг лиц, причастных к мошенничеству с использованием SIM-карт для предстоящего электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщили в главке МВД по Москве.

Полицейские устанавливают местонахождение аферистов. Проверка продолжается, других деталей пока нет. После завершения проверки МВД определится с возбуждением уголовного дела, о чем сообщит в Московскую городскую избирательную комиссию, передаёт телеканал «360».

Ранее телеканал «Дождь» рассказал о мошенничестве с SIM-картами, которые аферисты предлагали для регистрации на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании по поправкам. Мосгоризбирком обратился в полиции с просьбой проверить данные о возможном создании ложных аккаунтов.

Электронное голосование в столице пройдёт с 25 по 30 июня.

