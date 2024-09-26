МВД: В России выявили 14 тысяч мигрантов с сертификатами, не говорящих по-русски

Иностранцам, которые не владеют русским языком, однако имеют соответствующие сертификаты, откажут в получении миграционных статусов и российского гражданства. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, иностранные граждане при обращении за получением миграционных статусов и приеме в гражданство РФ обязаны подтвердить владение языком. При этом территориальные органы МВД периодически выявляют иностранцев, которые не владеют русским языком даже на минимальном уровне, но имеют необходимые сертификаты.

«За последние три года органами внутренних дел при предоставлении государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации выявлено порядка 14 тысяч подобных фактов», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД подчеркнула, что ведомство проводит работу по выявлению и пресечению деятельности организованных групп и отдельных лиц, занимающихся проведением фиктивных экзаменов. Иностранцам с сертификатами, которые явно не говорят по-русски, отказывают в приеме заявлений на миграционные статусы. При этом соответствующую информацию направляют в Рособрнадзор.

Между тем Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приняла решение об обновлении 20% вариантов заданий для экзамена по русскому для мигрантов, пишет Ura.ru.

