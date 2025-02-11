МВД: В России незаконно находятся более 95 тысяч иностранцев

В России с момента запуска 5 февраля реестра контролируемых лиц было проведено более 688 тысяч проверок иностранцев. Об этом сообщает Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

На сайте МВД стал доступен реестр мигрантов

В ведомстве указали, что в результате проверок было выявлено, что в настоящее время на территории России незаконно находятся 95 608 иностранцев.

В полиции напомнили, что в реестр контролируемых лиц попадает информация о лицах, утративших законные основания для пребывания в России, в том числе, не имеющих ВНЖ или разрешения на работу, либо в случае аннулирования разрешительных документов.

Для исключения из списка иностранцам и лицам без гражданства следует урегулировать свой правовой статус.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что количество жалоб на мигрантов, поступивших в ведомства, увеличилось в прошлом году в семь раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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