МВД: В России находится более шести млн иностранцев

В ведомстве указали, что указанные данные были получены с помощью программно-технических средств и являются объективными.

По словам первого заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова, больше всего мигрантов прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«Несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию... миграционная привлекательность нашей страны сохраняется», - заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что одним из приоритетных направлений работы нижней палаты парламента в текущей сессии станет совершенствование миграционной политики, сообщает RT.

