МВД: В России находится более шести млн иностранцев

По состоянию на 1 сентября 2024 года в России находились 6 174 777 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

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В ведомстве указали, что указанные данные были получены с помощью программно-технических средств и являются объективными.

По словам первого заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова, больше всего мигрантов прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«Несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию... миграционная привлекательность нашей страны сохраняется», - заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что одним из приоритетных направлений работы нижней палаты парламента в текущей сессии станет совершенствование миграционной политики, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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