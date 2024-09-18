МВД: В России находится более шести млн иностранцев
По состоянию на 1 сентября 2024 года в России находились 6 174 777 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
В ведомстве указали, что указанные данные были получены с помощью программно-технических средств и являются объективными.
По словам первого заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова, больше всего мигрантов прибывают из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
«Несмотря на текущую сложную геополитическую ситуацию... миграционная привлекательность нашей страны сохраняется», - заключил он.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что одним из приоритетных направлений работы нижней палаты парламента в текущей сессии станет совершенствование миграционной политики, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru