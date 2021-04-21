Сторонники Навального заявили о задержании его пресс-секретаря Ярмыш
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана в Москве, утверждает ее адвокат Вероника Полякова.
Ярмыш, находящаяся под домашним арестом, была задержана после того, как вышла в магазин в разрешенное следователем время с 10 до 11 часов, сказала адвокат, которую цитирует Twitter Ярмыш.
Ранее во вторник стало известно о задержании в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любви Соболь.
Ее адвокат Владимир Воронин написал в в Twitter, что полицейские вытащили Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская» и увезли ее в неизвестном направлении
Соратники Алексея Навального ранее заявляли о намерении приурочить несанкционированные протестные акции к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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