Сторонники Навального заявили о задержании его пресс-секретаря Ярмыш

Ранее во вторник стало известно о задержании в Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любви Соболь.

Ее адвокат Владимир Воронин написал в в Twitter, что полицейские вытащили Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская» и увезли ее в неизвестном направлении

Соратники Алексея Навального ранее заявляли о намерении приурочить несанкционированные протестные акции к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

