МВД: В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 млн рублей

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой в Хамовниках на сумму свыше 200 млн рублей, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

В течение суток была задержана 53-летняя женщина, которая действовала как курьер и передавала часть средств мошенникам.