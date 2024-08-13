МВД: В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 млн рублей
В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с квартирой в Хамовниках на сумму свыше 200 млн рублей, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
В течение суток была задержана 53-летняя женщина, которая действовала как курьер и передавала часть средств мошенникам.
В августе этого года в полицию поступило заявление от женщины, сообщившей о том, что она получала телефонные звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов. Эти люди утверждали, что пытаются предотвратить мошеннические действия против нее.
Под влиянием этих звонков женщина перевела свои сбережения на счета мошенников и провела сделки с недвижимостью, также перечислив вырученные средства на их счета. Помимо этого, она передавала наличные деньги злоумышленникам через курьера, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru