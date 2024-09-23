В России начнут записывать процесс депортации мигрантов на видео

Федеральная служба судебных приставов разработала проект приказа об использовании технических средств фиксации в том числе во время документирования обстоятельств совершения правонарушений и преступлений, привода в суд уклонистов, выдворения за пределы страны иностранцев и лиц без гражданства. Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что проект приказа ФССП проходит антикоррупционную экспертизу.

В разработанный ведомством перечень средств фиксации включили стационарные IP-камеры, мобильные, портативные видеорегистраторы, фотоаппараты, устройства воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехнические и видеопроекционные средства, пишет Ura.ru. Технику будут применять для записи исполнительных действий, контрольных мероприятий, процедур привода в суд и выдворения, при личных приемах россиян, обеспечении безопасности должностных лиц службы. Кроме того, стационарные камеры появятся на всех объектах ФССП.

Как отметили в ведомстве, меры позволят обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав, «осуществлять объективный контроль и фиксировать детали». ФССП будет уведомлять участников съемки о ее проведении, при этом на объектах с видеокамерами разместят информационные знаки о наличии этих средств. Все записанные материалы будут храниться в архиве, в случае необходимости их хранение «обеспечивается на съемном носителе в течение неограниченного срока».

