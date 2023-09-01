МВД: Установка на стекла авто не мешающих обзору гаджетов не запрещается

Установка гаджетов на лобовое стекло автомобиля не запрещается, если устройства не мешают обзорности. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

С 1 сентября в РФ вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины

С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства по допуску транспорта к эксплуатации и обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, документ запрещает управлять авто при наличии дополнительных предметов или покрытия, ограничивающих обзорность с места водителя, пишет RT.

Как уточнили в МВД, ранее в РФ уже применялось положение о запрете эксплуатации машины, если на лобовом стекле установлены ограничивающие обзорность предметы (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, радиоантенн, нагревательных элементов, устройств для размораживания и осушения стекла).

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает», — подчеркнули в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости
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