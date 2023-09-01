МВД: Установка на стекла авто не мешающих обзору гаджетов не запрещается

С 1 сентября вступили в силу изменения в постановление правительства по допуску транспорта к эксплуатации и обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, документ запрещает управлять авто при наличии дополнительных предметов или покрытия, ограничивающих обзорность с места водителя, пишет RT.

Как уточнили в МВД, ранее в РФ уже применялось положение о запрете эксплуатации машины, если на лобовом стекле установлены ограничивающие обзорность предметы (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, радиоантенн, нагревательных элементов, устройств для размораживания и осушения стекла).

«Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, в себя не включает», — подчеркнули в ведомстве.

