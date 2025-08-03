МВД: Telegram и WhatsApp - лидеры по числу киберпреступлений

Большинство преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров совершаются через Telegram и WhatsApp (принадлежит запрещённой в РФ экстремистской Meta). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Большинство россиян поддержали создание национального мессенджера

По данным ведомства, за последнюю неделю с использованием Telegram зафиксировано 414 преступлений, WhatsApp — 313, тогда как в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — 19 и 1 соответственно. Преступлений с применением мессенджера MAX не зарегистрировано. В министерстве подчеркнули, что зарубежные мессенджеры остаются основными инструментами для противоправных действий в цифровой среде.

Ранее 64% россиян поддержали создание национального мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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