СМИ: В США задержали восемь якобы связанных с ИГ выходцев из Таджикистана

По данным телекомпании, подозреваемых арестовали во время операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии. Фигуранты попали в США через южную границу страны, пишет RT. По меньшей мере двое из них оказались в Соединенных Штатах весной прошлого года. Задержанным пока не предъявили обвинений в подготовке теракта, по официальным данным, их заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства. При этом известно, что ФБР вело расследование и следило за фигурантами в течение нескольких месяцев.

Как пишет New York Post, шестеро из задержанных — выходцы из Таджикистана и при этом имеют гражданство РФ. По данным газеты, во время прослушки в ходе расследования ФБР якобы зафиксировала, что один из злоумышленников «говорил о бомбах».

