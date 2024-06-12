СМИ: В США задержали восемь якобы связанных с ИГ выходцев из Таджикистана
Восемь выходцев из Таджикистана задержали в США, их заподозрили в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники.
По данным телекомпании, подозреваемых арестовали во время операции ФБР в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии. Фигуранты попали в США через южную границу страны, пишет RT. По меньшей мере двое из них оказались в Соединенных Штатах весной прошлого года. Задержанным пока не предъявили обвинений в подготовке теракта, по официальным данным, их заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства. При этом известно, что ФБР вело расследование и следило за фигурантами в течение нескольких месяцев.
Как пишет New York Post, шестеро из задержанных — выходцы из Таджикистана и при этом имеют гражданство РФ. По данным газеты, во время прослушки в ходе расследования ФБР якобы зафиксировала, что один из злоумышленников «говорил о бомбах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru