МВД сообщило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют», — предупредили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что в App Store нет приложений перечисленных банков, а появившиеся в сервисе программы — фишинговые. В МВД призвали не скачивать эти приложения и не вводить в них личные данные.

Ранее Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения организации, напоминает RT. Скачавшим фейк порекомендовали удалить данные и саму программу.

