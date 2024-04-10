МВД сообщило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store
Фейковые приложения банков ВТБ и «Тинькофф», которые воруют личные данные, появились в магазине App Store. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России».
«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют», — предупредили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что в App Store нет приложений перечисленных банков, а появившиеся в сервисе программы — фишинговые. В МВД призвали не скачивать эти приложения и не вводить в них личные данные.
Ранее Газпромбанк предупредил о появлении в App Store поддельного приложения организации, напоминает RT. Скачавшим фейк порекомендовали удалить данные и саму программу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru