МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман

Отмечается, что Шульман разыскивается по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.

Ранее в розыск был объявлен главный редактор издания «Медиазона» (включено Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента) Сергея Смирнова (включен в перечень иноагентов Минюстом РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уточняется, что против Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.