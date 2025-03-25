МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
Политолог Екатерин Шульман (признана в РФ иноагентом) была объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
Отмечается, что Шульман разыскивается по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.
Ранее в розыск был объявлен главный редактор издания «Медиазона» (включено Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента) Сергея Смирнова (включен в перечень иноагентов Минюстом РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Уточняется, что против Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru