МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман

Политолог Екатерин Шульман (признана в РФ иноагентом) была объявлена в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

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Отмечается, что Шульман разыскивается по уголовной статье, по какой именно - не уточняется.

Ранее в розыск был объявлен главный редактор издания «Медиазона» (включено Минюстом РФ в перечень СМИ, выполняющих функции иноагента) Сергея Смирнова (включен в перечень иноагентов Минюстом РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уточняется, что против Смирнова было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.

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ФОТО: wikipedia.org/Mikhail Kovalevskiy
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