Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение иноагентских правил
Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение иноагентских правил, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял Гагаринский суд Москвы. Чичваркина наказали за непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.
Суд назначил бизнесмену штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что признанные в России иноагентами граждане, оспаривая свой статус, ни разу не говорили, что действуют в интересах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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