Евгения Чичваркина оштрафовали за нарушение иноагентских правил

Бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) оштрафовали за нарушение иноагентских правил, сообщает ТАСС.

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Соответствующее решение принял Гагаринский суд Москвы. Чичваркина наказали за непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

Суд назначил бизнесмену штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что признанные в России иноагентами граждане, оспаривая свой статус, ни разу не говорили, что действуют в интересах страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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