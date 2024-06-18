МВД РФ: В Подмосковье за неделю выдворили 1,5 тысячи мигрантов

В итоге проверок, по заявлению МВД, было выявлено более пяти тысяч нарушений. Полицейские составили более 3,2 тысячи административных дел по статье за нарушение миграционного закона.

Кроме того, полицейские выписали штрафов почти на 20 миллионов рублей, выдворили 1,5 тысячи человек и возбудили 413 уголовных дел по преступлениям в сфере миграции.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на инициативу депутатов всех пяти думских фракций о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов из России, отмечает RT. Дума планирует рассмотреть его в первом чтении уже 18 июня вместе с другим законопроектом тех же авторов — о поправках к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), наделяющих полицию полномочиями выдворять из страны иностранцев за ряд правонарушений без решения суда.

