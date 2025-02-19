МВД РФ прекратило розыск Александра Винника

Винник был объявлен в розыск в 2017 году по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Собеседник агентства указал, что в настоящее время у правоохранителей отсутствуют к нему какие-либо претензии.

«Розыск Винника прекращен», - подчеркнул источник.

Ранее Винник был задержан спецслужбами США по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает «Свободная пресса». В феврале 2024 года его освободили из американской тюрьмы, после чего россиянин вернулся на родину.

