МВД РФ прекратило розыск Александра Винника
Карточка россиянина Александра Винника исчезла из базы лиц, которых разыскивает МВД России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Винник был объявлен в розыск в 2017 году по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Собеседник агентства указал, что в настоящее время у правоохранителей отсутствуют к нему какие-либо претензии.
«Розыск Винника прекращен», - подчеркнул источник.
Ранее Винник был задержан спецслужбами США по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает «Свободная пресса». В феврале 2024 года его освободили из американской тюрьмы, после чего россиянин вернулся на родину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru