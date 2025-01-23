МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя

МВД России предложило уменьшить количество составляемых документов при выявлении пьяного водителя за рулем, сообщило «МВД Медиа».

Отмечается, что министерство подготовило соответствующий проект изменений в КоАП России, он проходит процедуру общественного обсуждения. В МВД пояснили, что разработка законопроекта обусловлена необходимостью оптимизации деятельности уполномоченных должностных лиц.

На сегодняшний день при выявлении водителя с признаками опьянения нужно составить от трех до пяти протоколов. Два из них – об отстранении от управления транспортным средством и о задержании транспортного средства – в каждом случае обязательны. В министерстве объяснили, что составление таких протоколов в ряде случаев избыточно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. В частности, с 1 января вырос размер штрафов за превышение скорости (до 750-7500 рублей) и вождение в состоянии опьянения (до 45 тысяч рублей), передает «Радиоточка НСН».

