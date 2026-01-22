МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову

Поэтессу Веру Полозкова (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналиста-иноагента Киселева заочно арестовали

Уточняется, что информация о розыске Полозсковой появилась в базе МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», - говорится в карточке ведомства. Статья, ставшая основанием для розыска, не уточняется.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко заявил «Радиоточке НСН», что за 2025 год в столице РФ было задержано порядка 350 лиц, числящихся в федеральном розыске.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеМВД РФРозыск

Горячие новости

Все новости

партнеры