МВД РФ объявило в розыск поэтессу Веру Полозкову
Поэтессу Веру Полозкова (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что информация о розыске Полозсковой появилась в базе МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», - говорится в карточке ведомства. Статья, ставшая основанием для розыска, не уточняется.
Ранее начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко заявил «Радиоточке НСН», что за 2025 год в столице РФ было задержано порядка 350 лиц, числящихся в федеральном розыске.
