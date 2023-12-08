МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен

В карточке говорится, что журналистка разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.

В настоящее время Гессен живёт в США. Ранее в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Поводом стало интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

