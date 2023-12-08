МВД РФ объявило в розыск экс-директора «Радио Свобода» Марию Гессен
8 декабря 202316:45
Бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Марию Гессен объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
В карточке говорится, что журналистка разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно - не уточняется.
В настоящее время Гессен живёт в США. Ранее в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Поводом стало интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru