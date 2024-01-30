МВД РФ объявило в розыск блогера из Казани Илюсу Миннегалееву
МВД России объявило в федеральный розыск казанскую блогершу Илюсу Миннегалееву, следует из базы ведомства.
Ранее женщина приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», что сделало ее популярной в соцсетях. Вместе с супругом она рекламировали недорогие туры в Дубай. После того, как подписчики оплачивали отдых, им сообщали об отмене поездки. Обманутыми оказались несколько сотен человек.
В отношении блогерши возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сумму ущерба оценивают в 27 миллионов рублей.
Ранее МВД РФ предъявило новое обвинение бизнес-тренеру и блогеру Аязу Шабутдинову. Число потерпевших в уголовном деле достигло 50, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru