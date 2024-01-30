МВД РФ объявило в розыск блогера из Казани Илюсу Миннегалееву

Ранее женщина приняла участие в шоу «Четыре свадьбы», что сделало ее популярной в соцсетях. Вместе с супругом она рекламировали недорогие туры в Дубай. После того, как подписчики оплачивали отдых, им сообщали об отмене поездки. Обманутыми оказались несколько сотен человек.

В отношении блогерши возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сумму ущерба оценивают в 27 миллионов рублей.

Ранее МВД РФ предъявило новое обвинение бизнес-тренеру и блогеру Аязу Шабутдинову. Число потерпевших в уголовном деле достигло 50, напоминает «Радиоточка НСН».

