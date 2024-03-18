МВД РФ: нарушители транслировали на Украину порчу урн

Украинские колл-центры звонили на номера россиян с предложениями вернуть «конкретную сумму», если они испортят избирательные урны и бюллетени. Отмечается, что глава МВД распорядился активизировать работу по профилактике телефонного терроризма. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.

Ранее в МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

