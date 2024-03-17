ФСБ: мошенники Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах
Получившего ранение ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова мошенники из Украины пытались заставить залить зеленкой урну для голосования, сообщается в пресс-релизе УФСБ России по ДНР.
Злоумышленники обещали после этого вернуть украденные у него средства. Они позвонили ветерану 31 января, представились сотрудниками российской сотовой компании и сообщили о блокировки sim-карты. Мужчина запаниковал, и пошел на поводу у мошенников. Они заставили перевести полученные за ранение около 3 миллионов рублей на их счета.
После выполнения задания мошенники обещали вернуть Сидорову все деньги, а также добавить 200 тысяч рублей в виде моральной компенсации.
Ранее в ЦИК предупредили о последствиях срыва голосования в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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