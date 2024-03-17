ФСБ: мошенники Украины заставляли ветерана СВО залить краской урну на выборах

Злоумышленники обещали после этого вернуть украденные у него средства. Они позвонили ветерану 31 января, представились сотрудниками российской сотовой компании и сообщили о блокировки sim-карты. Мужчина запаниковал, и пошел на поводу у мошенников. Они заставили перевести полученные за ранение около 3 миллионов рублей на их счета.

После выполнения задания мошенники обещали вернуть Сидорову все деньги, а также добавить 200 тысяч рублей в виде моральной компенсации.

Ранее в ЦИК предупредили о последствиях срыва голосования в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

