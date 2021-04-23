МВД разработало новые правила дорожного движения

Весной 2022 года инспекторы ГИББД смогут штрафовать водителей на новых основаниях.

Речь идет о расширении списка технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Штраф могут выписать за использование шипованных покрышек в летнее время, защитных пленок на стеклах фар, а также за поврежденный бампер, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности.

Наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 500 рублей и до лишения прав.

Летом вступят в силу поправки в правила дорожного движения, по которым предусмотрен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Так, в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на резине для летней езды.

