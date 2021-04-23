МВД разработало новые правила дорожного движения
Министерство внутренних дел России разработало проект новых правил дорожного движения, пишет «Коммерсант».
Весной 2022 года инспекторы ГИББД смогут штрафовать водителей на новых основаниях.
Речь идет о расширении списка технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Штраф могут выписать за использование шипованных покрышек в летнее время, защитных пленок на стеклах фар, а также за поврежденный бампер, отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности.
Наказание предусматривается в виде штрафа в размере от 500 рублей и до лишения прав.
Летом вступят в силу поправки в правила дорожного движения, по которым предусмотрен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Так, в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на резине для летней езды.
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