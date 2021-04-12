Анонсирован новый штраф для российских водителей
С 1 июня российским водителям грозят новые штрафы, сообщает телеканал НТВ.
Летом вступят в силу поправки в правила дорожного движения, по которым предусмотрен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Так, в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на резине для летней езды.
Нарушителям грозит штраф в 500 рублей. Корректировать действие запрета разрешат местным властям - в зависимости от условий погоды в том или ином климатическом полюсе.
Как стало известно ранее, динамические дорожные знаки будут информировать российских водителей о допустимой скорости на магистралях при непогоде, сообщает Autonews.ru. В настоящее время водителям о снижении скорости в непогоду «говорят» стационарные дорожные знаки, которые сопровождают таблички с изображением грозовых туч.
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