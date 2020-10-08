МВД проверяет связь между «минированием» аэропорта Омска и госпитализацией Навального

Полиция проверяет связь между анонимным «минированием» аэропорта Омска и госпитализацией Алексея Навального 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по сибирскому Федеральному округу.

В ведомстве сообщили, что 20 августа на адрес электронной почты “минировании” аэропорта, а также зданий районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков.

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Сообщение о минировании поступило в полицию в 8:23.

Именно в этот день самолет, на борту которого Алексею Навальному стало плохо, приземлился в Омске, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы в этот день занимались эвакуацией посетителей и сотрудников, но на работу указанных учреждений это не повлияло.

Правоохранители выяснили, что сообщение о «минировании» поступило с серверов, находящихся на территории Германии. В связи с этим в ФРГ уже был направлен запрос. Правоохранители надеются установить владельца почты.

Кроме того, полиция пытается выяснить, откуда у Навального, только пришедшего в себя в клинике «Шарите» появились сведения о минировании, которых нигде не было.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинированиеАэропортОмскАлексей Навальный
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