МВД проверяет связь между «минированием» аэропорта Омска и госпитализацией Навального

Сообщение о минировании поступило в полицию в 8:23.

Именно в этот день самолет, на борту которого Алексею Навальному стало плохо, приземлился в Омске, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы в этот день занимались эвакуацией посетителей и сотрудников, но на работу указанных учреждений это не повлияло.

Правоохранители выяснили, что сообщение о «минировании» поступило с серверов, находящихся на территории Германии. В связи с этим в ФРГ уже был направлен запрос. Правоохранители надеются установить владельца почты.

Кроме того, полиция пытается выяснить, откуда у Навального, только пришедшего в себя в клинике «Шарите» появились сведения о минировании, которых нигде не было.

