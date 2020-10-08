МВД проверяет связь между «минированием» аэропорта Омска и госпитализацией Навального
Полиция проверяет связь между анонимным «минированием» аэропорта Омска и госпитализацией Алексея Навального 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по сибирскому Федеральному округу.
В ведомстве сообщили, что 20 августа на адрес электронной почты “минировании” аэропорта, а также зданий районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков.
Сообщение о минировании поступило в полицию в 8:23.
Именно в этот день самолет, на борту которого Алексею Навальному стало плохо, приземлился в Омске, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранительные органы в этот день занимались эвакуацией посетителей и сотрудников, но на работу указанных учреждений это не повлияло.
Правоохранители выяснили, что сообщение о «минировании» поступило с серверов, находящихся на территории Германии. В связи с этим в ФРГ уже был направлен запрос. Правоохранители надеются установить владельца почты.
Кроме того, полиция пытается выяснить, откуда у Навального, только пришедшего в себя в клинике «Шарите» появились сведения о минировании, которых нигде не было.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+11 493 / сут.
Умерли
22 056+191 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 054 / сут.
- Новый КоАП позволит «обнулить» нарушения ПДД
- Российские журналисты пострадали в Карабахе
- Роналду стал жертвой вора-«домушника»
- Росприроднадзор: В реках Камчатки превышены нормы по загрязняющим веществам
- Навальный опроверг МВД и «трудоустроил» Певчих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru